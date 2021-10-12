Kahramanmaraşlı kadınların "kış ekmeği" hazırlığı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kadınlar bir araya gelerek kış öncesi ekmek yapımına başladı.

Göksun ilçesinde kışın sert geçmesi nedeniyle sonbaharda kış ekmeği yapımı hızlandı. Mahalle halkı haftanın belirli günleri farklı kişinin imece usulü yufka ekmeğini yaparak kışa hazırlanıyor. Kadınlar burada hem komşuluk ilişkilerini güçlendirirken hem de geleneğin yeni nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Ekmek yapan kadınlardan Dudu Vayvay, "Yaklaşan kış aylarına hazırlığımız başladı. Bunlardan biri olan yufka ekmeğimizi yapıyoruz. Mahallenin kadınları toplanır imece usulü birbirimize yardım ederek ekmeğimizi yaparız. Kış gelmeden bütün mahalleli birbirine yardım ederek ekmeğini yapar. Hem kadınlar arasında komşular arasında dayanışmanın ve beraberliğin en güzel örneğidir. Sıraya koyarız, her gün bir kişinin ekmeğini yaparız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ