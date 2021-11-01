Kars'ta yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

Tarihi Kars Kalesi siste kayboldu

KARS - Kars'ta etkili sis etkili oluyor. Siste tarihi Kars Kalesi kayboldu.

Kars akşam saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte kale ve kilise sisten dolayı adeta kaybolurken, vatandaşlar ise sisli havada tarihi bölgede geziye çıktı.

Kentte etkili olan sis, bazı yerlerde trafiği durma noktasına getirdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, bu durum zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Kent dışına çıkan sürücüler ise trafik ekiplerince dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

KRS-