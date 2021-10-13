Kaymakam Sinanoğlu esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Batman'ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Server Sinanoğlu ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Esnafın talep ve sorunlarını dinleyerek sohbet eden Kaymakam Sinanoğlu'nun yaptığı esnaf ziyareti, memnuniyetle karşılandı. İlçedeki sorunlarla ilgili esnafla fikir alışverişinde bulunan Sinanoğlu, her zaman halkın yanında olduğunu ve kendisinin de halkın bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır" dedi.

Esnaf ise ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Kaymakam Sinanoğlu'na teşekkür etti. - BATMAN