Keçiören'de bulunan huzurevlerinde yaşlılara özel bakım hizmeti - Son Dakika

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından, Tepebaşı Mahallesinde bulunan huzurevinde yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için saç kesiminden el bakımına kadar birçok bakım hizmeti veriliyor.

Keçiören Tepebaşı Mahallesinde bulunan huzurevinde yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için yeni bir uygulama başlatıldı. Bu kapsamda yaşlılara sunulan rutin kişisel bakım uygulamalarının yanı sıra onlardan gelen istekler de dikkate alınarak çeşitli kişisel bakım hizmeti verildi. Saç kesiminden el bakımına kadar birçok uygulamanın yapıldığı çalışmayla yaşlılara daha konforlu bir yaşam sunuluyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaşlılara yönelik yapılan her türlü hizmeti gönülden ve isteyerek hayata geçirdiklerini belirterek, "Biz çok şanslıyız. Huzurevimizde analarımız ve babalarımız var. Onların rızasını ve duasını almaktan büyük makam yok. Onların gönlü tüm dünyadan daha büyük bir zenginliktir. Bir yaşlarımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi, bir yaşlımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Huzurevimizi sevap merkez bankası ya da beddua merkez bankası yapacak olan bizleriz. Burada işler iyi giderse sevabımız büyük olur. Eğer burada işler kötü giderse beddua alırız, günah olur, vebali büyük olur. Gök kubbede hoş bir seda, gönüllerde hoş bir intiba bıraktığımızda en büyük, en yüksek makam budur" ifadelerini kullandı. - ANKARA