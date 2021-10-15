Üye Girişi
Kemer'de Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü - Son Dakika

Kemer'de Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü

15.10.2021 15:42
Kemer'de Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü

Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, 15 Ekim Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla Kemer'de farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, 15 Ekim Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla Kemer'de farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Liman Caddesinden Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'na kadar yapılan yürüyüşe, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir, dernek genel sekreteri ve Kemer Türk Kadınlar Birliği Kemer Şube Başkanı Hacer Akdağ, Kemer Engelliler Derneği Başkanı Nur Yanmış, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, dernek üyeleri, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Farkındalık oluşturmak için yürüyen kalabalığı Liman Caddesinin sonunda Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül karşıladı. Daha sonra Kemer Belediyesinin turizme kazandırdığı Mustafa Ertuğrul Aker Parkındaki Deniz Kafeye geçen grup, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için yapılan yürüyüşün çok büyük anlam taşıdığını söyledi. Kemer halkı olarak görme engellileri misafir ettiklerini belirten Başkan Topaloğlu, "Farkındalık yürüyüşü çok anlamlı. Bu konuya daha fazla dikkat çekmemiz gerekiyor. Kemer'de kendilerini tekrar ağırlamak istiyoruz. Onlar bizim kardeşimiz. Görme engellilere yardımcı olabilmek için daha duyarlı davranmamız gerekiyor" dedi.

Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir ise 15 Ekim Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla Kemer'de farkındalık yürüyüşü gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Yapılan farkındalık yürüyüşüne Kemer Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinde görevli polisler de eşlik etti. - ANTALYA

Kemer'de Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü
Kemer'de Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü
Kemer'de Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü
Kemer'de Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü
Kemer'de Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü

Bağımsızlık, 15 Ekim, Antalya, Kemer, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kemer'de Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15:34 "Aklı başında ebeveyn izin vermez" diyen Bergüzar Korel uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı 15:22 Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Son Dakika! Erdoğan'dan 15:01 Son Dakika! Erdoğan'dan "Suriye'ye yeni harekat olacak mı? sorusuna cevap: Mücadelemiz bundan sonra farklı seyredecek
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart 14:43 Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı 14:32 Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek 14:22 Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek
Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor 14:08 Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak 13:24 Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak

Son Dakika Haberleri
15:34 Stefan Kuntz seçimine isyan eden Kasımpaşa'nın hocasından eleştiri: Kimlik değiştirin
15:19 Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı! Kariyerinde en fazla maaşı bu kulüpten aldı
15:01 Son Dakika! Erdoğan'dan "Suriye'ye yeni harekat olacak mı? sorusuna cevap: Mücadelemiz bundan sonra farklı seyredecek
14:54 Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz
14:43 Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart
14:28 Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi
14:22 Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek
14:10 Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti
14:08 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021
14:07 Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor
Stefan Kuntz seçimine isyan eden Kasımpaşa'nın hocasından eleştiri: Kimlik değiştirin Stefan Kuntz seçimine isyan eden Kasımpaşa'nın hocasından eleştiri: Kimlik değiştirin         
15:35
Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı         
15:26
Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı! Kariyerinde en fazla maaşı bu kulüpten aldı Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı! Kariyerinde en fazla maaşı bu kulüpten aldı         
15:20
Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz         
14:54
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü         
14:34
Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi         
14:28
Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti         
14:11
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz         
12:50
Cami var ama minare yok! Cemaat hayırseverlerden yardım bekliyor: Ezan sesi bazen hiç duyulmuyor Cami var ama minare yok! Cemaat hayırseverlerden yardım bekliyor: Ezan sesi bazen hiç duyulmuyor         
12:48
Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak         
12:26
Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti         
12:22
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Irkçı ve homofobik söylemlerde bulunan Las Vegas Raiders'ın Baş Antrenörü, Madden NFL 22'den atıldı Irkçı ve homofobik söylemlerde bulunan Las Vegas Raiders'ın Baş Antrenörü, Madden NFL 22'den atıldı         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 15:47:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kemer'de Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement