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Kenan Kösen Camii ibadete açıldı - Son Dakika

Kenan Kösen Camii ibadete açıldı

29.10.2021 15:39
Kenan Kösen Camii ibadete açıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kenan Kösen Camii kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kenan Kösen Camii kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi ve Dekinsan Grup kurucu ortağı hayır sever iş adamı Kenan Kösen, ilçe otogarında 4 minareli, 3 bin kişi kapasiteli, 2 ayrı taziye evi, AŞ pişirme evi, kuran kursu dersliklerinin içinde bulunduğu Kızıltepe Kenan Kösen Camisinin yapım çalışmaları tamamlanarak cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Ak Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Mardian Mall Alışveriş Merkezi yöneticilerinin katılımıyla Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından yapılan dua ile Kenan Kösem Camii ibadete açıldı. - MARDİN

Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kenan Kösen Camii ibadete açıldı - Son Dakika


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