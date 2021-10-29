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Kübra Ceylan: "Online kıyafet alırken tarzınıza uygun parçalara yönelmeniz önemli" - Son Dakika

Kübra Ceylan: "Online kıyafet alırken tarzınıza uygun parçalara yönelmeniz önemli"

29.10.2021 14:14
Kübra Ceylan:

Hayatın bir parçası haline gelen online alışverişte dikkat edilmesi gereken noktalara değinen moda tasarımcısı Kübra Ceylan, online kıyafet alırken kişinin tarzına uygun parçalara yönelmesinin kıyafet seçimini kolaylaştıracağını kaydetti.

Hayatın bir parçası haline gelen online alışverişte dikkat edilmesi gereken noktalara değinen moda tasarımcısı Kübra Ceylan, online kıyafet alırken kişinin tarzına uygun parçalara yönelmesinin kıyafet seçimini kolaylaştıracağını kaydetti.

Birçok kişinin internet üzerinden kıyafet almaya pek sıcak bakmadığını belirten 'YKZ Kübra Ceylan' markasının kurucusu Kübra Ceylan, alınacak kıyafetten emin olmamanın online alışverişe uzak durulmasına neden olduğunu söyleyerek, "Online alışverişte güvenilir web sitelerine yönelmek önemli. Biz sitemiz üzerinde ürün yayınlarken, ürünün her cepheden açıkça görülebilen fotoğraflarını yayınlıyoruz. Bu çok önemli. Müşteri fotoğrafa bakıyor, istediği ürünle aldığı ürünün bir olmadığını fark ediyor. Bu durum çok can sıkıcı. Biz, müşterilerimizin bu tarz sorunlarla karşı karşıya kalmasını engellemek için önemli adımlar atıyoruz" dedi.

"Online kıyafet alırken tarzınıza uygun parçalara yönelin" diyen Ceylan, "Tarzınızı bildiğiniz sürece en doğru kıyafetleri almanız kolaylaşacak. Vücut ölçülerinizi de tam olarak biliyor olduğunuzdan emin olun. Vücut ölçülerinizi göz ardı ederseniz istemediğiniz kombinleri yaparsınız. Bu ise kendinizi mutsuz hissetmenize neden olur. Gideceğiniz ortama uygun giyinebilmek için ortamın ciddiyetini yansıtan parçaları bir araya getirin" şeklinde konuştu.

"Parçaları almadan önce kafanızda kombinleyin"

Kübra Ceylan tavsiyelerine, "Parçaları almadan önce kafanızda kombinleyin. Emin olun bu yöntem, kıyafet seçiminizi kolaylaştıracak. Ayrıca kıyafeti nerede ve nasıl giyebileceğinize yönelik bilgi edinir ve kombin için fazla vakit harcamaktan kurtulursunuz" diye devam etti.

Tarz ve mutluluk arasındaki ilişkiye de değinen Ceylan, "Tarz sahibi olmak her ne kadar zor olsa da bir kere tarzınızı oluşturduktan sonra tarzınızı yansıtan kıyafetlere odaklanır ve alışverişlerinizde bu konuya dikkat edersiniz. Beğendiğiniz stili yansıtan ve kendinizi mutlu hissedebileceğiniz kıyafetleri satın alarak, gittiğiniz her yerde tarzınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Her kadın özeldir. Bu nedenle kendinizi daha da özel hissetmenizi sağlayan detaylara yoğunlaşabilirsiniz. Ayrıca her kombininizde az ya da çok fark etmez takı kullanarak kıyafetlerinizi hareketlendirebilirsiniz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kübra Ceylan: Online kıyafet alırken tarzınıza uygun parçalara yönelmeniz önemli

Kübra Ceylan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kübra Ceylan: 'Online kıyafet alırken tarzınıza uygun parçalara yönelmeniz önemli' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kübra Ceylan: "Online kıyafet alırken tarzınıza uygun parçalara yönelmeniz önemli" - Son Dakika
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