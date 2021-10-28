Kumru'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika

Ordu'nun Kumru ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kapsamında Kumru ilçesinde tören düzenlendi. Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören kapsamında kaymakamlık ve belediyeye ait çelenk sunumu yapıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, Kumru Kaymakamı Emrah Akduman, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı. - ORDU
Kaynak: İHA
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