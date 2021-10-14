KYK öğrencilerini duygulandıran ziyaret - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileri Atatürk Evi ve Kocatepe'yi ziyaret etti.

Şuhut Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan Şuhut Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Büyük Taarruz Karargahı olarak kullanılan Atatürk Evi ve Kocatepe'yi ziyaret ederek buradaki tarihi destansı bilgileri dinleyip zaman zaman duygu dolu anlar yaşadılar. Öğrenciler, böyle güzel değerleri olan bir ilçede Cumhuriyete uzanan yoldaki yapılan Büyük Taarruz Savaşında başlangıç noktası olan Şuhut'ta okumaktan gurur duyduklarını ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR