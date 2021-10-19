Lise öğrencilerine trafik eğitimi verilmeye başlandı - Son Dakika

Lise öğrencilerine trafik eğitimi verilmeye başlandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından lise öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verilmeye başlandı.

Kendine has yöntemleriyle Trafiği ve Trafik Eğitimleri'ni sevdiren, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Cırık ve Ali Aslan tarafından verilen trafik eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

Eğitimde trafikte sorumlu, saygılı ve sabırlı olmanın önemi, trafik kurallarına uymanın birey ve toplum hayatına etkileri, emniyet kemeri önemi, kask kullanımı, güvenli bisiklet kullanım şekilleri, trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanması, taşıtlara binerken, taşıtlardan inerken ve taşıtlarda yolculuk ederken dikkat edilmesi gereken kurallar ele alınıyor.