Malatya'ya tam teşekküllü hayvan hastanesi - Son Dakika

Malatya Barosu Başkanı Onur Demez ve avukatlar 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvan barınağı gezerek barınağa mama yardımında bulunuldu.

Başkan Demez, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar 'Hayvanlar Günü' dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağını ziyaret ederek, barınakta bulunan hayvanların durumu ile ilgi bilgi aldı.

Baro Başkanı Demez, hayvanları koruma kanunuyla, hayvanların mal ve eşya olmaktan çıkarıldığını belirterek, " Güçlülerin, güçsüzlere karşı merhametli ve koruyucu davranması ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olduğu gibi, yapılan son kanun değişiklikleri uyarınca da hayvan dostlarımız için kanun koyucu tarafından artık bir hukuki zorunluluk haline getirilmiştir. Bu amaçla hayvanlara eziyet, kötü muamele, işkence ve cinsel saldırı, tecavüz suçlarına hapis cezası getiren Hayvanları Koruma Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek hayvan dostlarımızın hakları kanuni güvence altına alınmıştır. Hayvanlar bu haliyle mal ve eşya kategorisinde olmaktan çıkarılarak nihayet canlı statüsüne getirilmiştir" dedi.

Hayvanlara sevgi duymaktan önce saygı duyulmasını belirten Demez, " Kendi istek ve taleplerini, maruz kaldıkları şiddeti konuşarak bildiremeyen dostlarımız adına ses olmak bizlerin en önemli sorumluluklarındandır. Hayvanların sevilmekten önce esasen saygı duyulmaya ihtiyacı vardır. İnsan zekasına karşı hiçbir gücü bulunmayan yer yüzünü paylaştığımız hayvan dostlarımıza karşı, adalet mekanizmasını en etkili şekilde çalıştırmak zorundayız. Bizler avukat ve en önemlisi vicdan sahibi birer birey olarak, hukuk nezdinde hayvan dostlarımızın en etkin düzeyde korunması için çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

"Hayvan hapishanesine dönüştürülen hayvanat bahçeleriyle ilgili yeni düzenleme "

Hayvan hapishanelerine dönen hayvanat bahçelerine yönelik yeni düzenleme getirilmesini ifade eden Demez, "Bu sebeple, daha adil bir devlet, kamu vicdanı ve toplum ahlakına saygılı bir hukuk düzeni oluşturmak hedefiyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sessiz dostlarımız adına hayvan hastanesi talep ediyoruz. Çevre illerde olan, hayvan hastanesi Malatya'mızda maalesef bulunmamaktadır. Basit tıbbi müdahaleler hayvan barınağında yapılabilmekteyken ağır durumda olanlar çevre illerdeki tam teşekküllü hastanelere nakledilmektedir. Bu haliyle ilimizin acilen tam teşekküllü bir hayvan hastanesine ihtiyacı vardır. Yine hayvanlar doğal yaşam alanlarından alıkonularak hayvanat bahçelerine hapsedilmekte, burada türdeşlerinden ve doğal hayvansal içgüdülerinden uzaklaştırılmaktadır. Bu hususta hayvanlara yönelik bu ve benzeri tüm yanlış uygulamalara son verilerek esasen bir hayvan hapishanesine dönüştürülen hayvanat bahçelerine yönelik yeni düzenlemelerde getirilmelidir" diye konuştu.

Demez, hayvanlar için bütün işbirliğine hazır olduklarını belirterek, "Yüzyıllar öncesinden beri hayvanların barınma, yemek, su gibi temel ihtiyaçlarını sağlamak ve sağlık sorunlarını çözmek üzere vakıflar kurmuş bir medeniyetin bugünkü temsilcileri olarak, kendi tarihimize uygun davranmaya ve yeryüzünü paylaştığımız hayvan dostlarımızı korumak için, yetkilileri göreve çağırıyoruz. Yerel yönetimlerimize bugüne dek hayvan haklarına yönelik çektikleri dikkat ve bu yönde yapmış oldukları tüm çalışmaları için teşekkür ediyor, hayvan hakları ile ilgili olarak yapılacak ve yapılması gereken her türlü girişim için tüm işbirliklerine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hayvan barınağı gezen Başkan Demez ve avukatlar hayvanları severek onlara mama yardımında bulunuldu. - MALATYA