Üye Girişi
Mardin Valisi Demirtaş: "Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz" - Son Dakika

Mardin Valisi Demirtaş: "Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz"

17.10.2021 12:01
Mardin Valisi Demirtaş:

Ömerli ve Kızıltepe ilçelerini ziyaret eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilçelerdeki sorunları öncelik sırasına göre çözüme kavuşturma gayretinde olduklarını söyledi.

Ömerli ve Kızıltepe ilçelerini ziyaret eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilçelerdeki sorunları öncelik sırasına göre çözüme kavuşturma gayretinde olduklarını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara her alanda en ideal hizmetlerin sunulması amacıyla devam eden ve tamamlanan yatırım ile projeleri yerinde incelemek için ilçe ziyaretlerini hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Vali Demirtaş, Ömerli ve Kızıltepe ilçelerinde yatırımları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı. Programına Ömerli ilçesi ile başlayan Vali Demirtaş, atıkların çevreye zarar vermemesi ve geri dönüşümle daha temiz çevre oluşturmak amacıyla yapılması planlanan Çöp Aktarım İstasyonu alanında incelemelerde bulundu. Daha sonra beraberindekilerle birlikte ilçe merkezindeki Doğalgaz ve MARSU tarafından devam eden içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Demirtaş, yatırım programı kapsamında kırsal mahallelerde tamamlanan ve sürmekte olan yol asfaltlama çalışmalarını inceleyerek Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan'dan bilgi aldı.

Vatandaşlarla çay içip, talepleri dinlendi

Ziyaret ettiği her ilçede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve talepleri birinci ağızdan dinleyen Vali Demirtaş, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı tek tek gezerek hayırlı kazançlar diledi. Bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelerek birlikte çay içip sohbet eden Vali Demirtaş, sorun ve taleplerini dinledi.

Şehitlerin hatıraları yaşatılıyor

Son olarak vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak için şehit kabirlerinde yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Demirtaş, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Ömerli ilçesinden sonra programına Kızıltepe ilçesi ile devam eden Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca 20 metre genişliği 2 bin metre uzunluğundaki Stadyum Caddesinde sürdürülen beton asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyerek asfaltlamanın ardından yapılacak çalışmalarla ilgili olarak detaylı bilgiler aldı.

"Mesai mefhumunu gözetmeksizin çalışıyoruz"

İlçelerdeki sorunları öncelik sırasına göre çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olduklarını belirten Vali Demirtaş, "10 ilçemizin tamamında altyapıdan, üst yapıya kadar büyük bir yatırım programı uyguluyoruz. Mardin'in en ücra noktasına kadar yatırımlarımız bulunuyor. Hep birlikte geleceğin Mardin'ini oluşturmak için mesai mefhumunu gözetmeksizin çalışıyoruz" dedi.

İlçe ziyaretlerinde Vali Demirtaş'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Genel Sekreter Yardımcısı Adil Alan, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ve MARSU Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Servet Saygın eşlik etti. - MARDİN

Mardin Valisi Demirtaş: Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz
Mardin Valisi Demirtaş: Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz
Mardin Valisi Demirtaş: Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz
Mardin Valisi Demirtaş: Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz
Mardin Valisi Demirtaş: Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz
Mardin Valisi Demirtaş: Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz

Kızıltepe, Hisarcık, Ömerli, Mardin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mardin Valisi Demirtaş: 'Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu 11:54 Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü 11:51 Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun 10:59 Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi 10:36 Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı 10:29 Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler 10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu 10:11 Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar 10:04 Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar

Son Dakika Haberleri
11:59 Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu
11:54 Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu
11:52 Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu
11:51 Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü
10:59 Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
10:58 AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak
10:35 Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi
10:28 Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı
10:18 Çip krizi ilk olarak otomotiv sektörünü vurdu! Ortaya çıkan fatura 210 milyar doları buldu
10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler
Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu         
11:59
Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu         
11:52
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak         
10:58
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi         
10:26
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı         
10:14
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı         
21:47
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 12:10:08. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin Valisi Demirtaş: "Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement