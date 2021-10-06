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Meclise, müdürlük bütçeleri damga vurdu - Son Dakika

Meclise, müdürlük bütçeleri damga vurdu

06.10.2021 15:55
Meclise, müdürlük bütçeleri damga vurdu

Efeler Belediyesi Meclis Toplantısı'na, 2022 yılı Performans Programı kapsamında hazırlanan raporda müdürlüklerin bütçeleri damga vurdu.

Efeler Belediyesi Meclis Toplantısı'na, 2022 yılı Performans Programı kapsamında hazırlanan raporda müdürlüklerin bütçeleri damga vurdu.

Efeler Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumu Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 9 gündem maddesi görüşülerek karar bağlanırken, meclise 2022 mali yılı bütçe görüşmeleri damga vurdu. 2022 yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşülmesinin ardından Cumhur İttifakı adına söz alan AK Partili Meclis Üyesi İsmail Hakkı Eser, gündem maddesinin beklenenleri karşılamadığını belirterek, ret oyu verdiklerini belirtti.

Belediye içerisindeki bazı müdürlük bütçelerinin ölçüsüz hazırlandığını ifade eden AK Parti Grup Sözcüsü İsmail Hakkı Eser, "Performans programlarını incelediğimizde bazı müdürlük bütçelerinin hedeflenen misyon ve vizyondan uzak kaldığını görüyoruz. Dikkat çeken müdürlük bütçelerini ele aldığımızda Kültür Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü gibi bazı müdürlüklerin bütçelendirme çalışmalarında ölçünün kaçtığını düşünüyoruz. Örneğin imar ve şehircilik faaliyetlerine 12 milyon TL ayrılırken, kültür ve sosyal, sanatsal aktiviteler için 20 milyon TL ayrılmış. Biz bu konularda biraz ölçünün kaçtığını söylüyoruz. Biz Efeler Belediyesi olarak performans programı hazırlanırken dikkate alınmayan stratejik planlamanın neticesinde öngörülü ve yeteri kadar isabetli olmadığı, amaç olan misyon ve vizyondan uzaklaşıldığını tespit ettik. Yine Türkiye'nin incisi olan Aydın'da, ne istediğini bilen eğitimli insanların yaşadığı Efelerli hemşehrilerimiz 367 milyon bütçe hedefleyen Efeler Belediyesi'nden klasik, rutin belediyecilik hizmetlerinden ziyade halkımızın yaşam kalitesini artıracak, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda farkındalık oluşturacak projelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Performans tablosuna derinlemesine baktığımızda bu planlamadaki tezatlara şahit olduk. Bugün şehrimizin her geçen gün kent kimliğini kaybettiğine şahit oluyoruz. Sonuç itibariyle 2021 yılı performans programı ile hedeflenen 2022 yılı performans programı arasında çok ciddi bir fark yok. Bugün yeni ve inovatif açılımlar göremedik. Bu tablonun Efelerli vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermediği kanaati içerisindeyiz. Bu sebeple bu gündem maddesini reddediyoruz" dedi.

2022 yılı Performans Programı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesinin ardından oylamaya geçilirken, gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. - AYDIN

Meclise, müdürlük bütçeleri damga vurdu
Meclise, müdürlük bütçeleri damga vurdu
Meclise, müdürlük bütçeleri damga vurdu
Meclise, müdürlük bütçeleri damga vurdu

Mehmet Fatih Atay, Cumhur İttifakı, Efeler, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meclise, müdürlük bütçeleri damga vurdu - Son Dakika


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