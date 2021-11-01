Melikgazi Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirerek gündeminde bulunan maddeleri görüştü.

Meclis gündeminde ikisi ek olmak üzere toplamda 10 gündem maddesinin görüşüldüğünü belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 6 maddenin oylanarak karara bağlanırken, 4 maddenin ise ilgili komisyonlara havale edildiğini söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Söz konusu, vatandaşa hizmet ve yatırım olunca meclis kararları hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve oylanmaktadır. Bugün alınan kararlarımız ile Melikgazi şehrimizin daha sağlıklı ve modern gelişimine ve şekillenmesine imkan tanınmıştır. Şehrimiz adına alınan kararlardan dolayı Meclis üyelerimize ve komisyonlarda görev alan üyelerimize teşekkür ediyorum. Modern, yeşillikler içinde ve planlı bir şehir yaşamı için alınan kararlar halkımıza yansımaktadır" dedi. Melikgazi Meclis Toplantısı sonunda Meclis üyelerine, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünce, vatandaş ile Belediye çalışma ve hizmetleri arasındaki tüm iletişimi, tek bir ekranda otomatik olarak toplayan iletişim yönetim sistemi olan ULAKBEL hakkında sunum gerçekleştirilerek meclis üyeleri bilgilendirildi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Meclis'te alınan kararların Melikgazi ve Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ