Melikgazi Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 750 milyon TL - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi'nde 2022 yatırım ve hizmet bütçesi ile 2022 performans programı Belediye Meclisi'nce kabul edildi. 2022 yılı bütçesi 750 milyon TL olarak belirlendi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2022 yılı yatırımları ile ilgili olarak detaylı bir program hazırladıklarını belirterek konu hakkında şunları söyledi; ""Melikgazi Belediye Meclisimizce 2022 yılı performans bütçesi kabul edildi. 2022 yılı performans bütçemiz, stratejik planlamaya uygun olarak yapılmış olup, büyüyen ve gelişen ilçe hizmet ve yatırımlarını kapsamaktadır. Kabul edilen 750 milyon liralık bütçenin yüzde 77,6'sı alt yapı, yol, park çalışmaları ile yakıt, bakım onarım, sosyal yardım ve kamulaştırma gibi giderlere ayrılmıştır. 'Melikgazi Her Zaman Her Yerde' sloganı ile 2022 yılında pandemi sürecinde yine sürdürülebilir kalkınmanın devam ettirilecek. 2022 yılı yatırım ve hizmet bütçemiz Melikgazili hemşehrilerimize hayırlı olsun." - KAYSERİ