Melikgazi yol yapımında kendi rekorunu kıracak - Son Dakika

Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de 9,5 ayda 115 bin ton asfalt ile rekor asfalt çalışması yapıldığını hatırlattı.

Melikgazi Belediyesi'nin rekor asfalt hizmeti verdiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Yeşilyurt Mahallemizde daha önce 8 kilometrelik yolu yapmıştık. Şimdi de ara yollarda yol çalışmalarına başladık. Altyapı çalışmaları tamamlanan Yeşilyurt Mahallesi 3233. Sokak'ta asfalt çalışması yaptık, otopark ve yaya yolları da bitti. Bölgeyi yeşillendirmek için 60 adet 15-20 yaş aralığında ağaç dikimi de yaptık. Burada güzel bir alışveriş merkezi yapılıyor. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Burada esnafımız dükkanlarını açmadan yolu bitirmiş olacağız. Burası canlı bir hale gelecek. Burası İldem D bölgesi. Yoğun bir konutlaşma var. Burada imar planında dükkanlar varmış. Bizde ağaçlandırması ve yolunu yapıyor, çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Burada iş yapacak olan arkadaşlarımıza da hayırlı bereketli kazançlar dilerim. Melikgazi olarak durmadan çalışıyoruz. 2021 yılında da rekor sayıda asfalt ve kaldırım yaptık. 115 bin ton asfalt serdik. Bu yıl da çok şükür çok bereketli geçti. 2022 yılında da aynı çalışmalarımız devam edecek. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ