Merkez köy muhtarlarından, Başkan Sözen'e ziyaret - Son Dakika

Merkez Köy Muhtarları Başkanı Enver Kemik ve köy muhtarları, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ile bir araya geldi.

İl Genel Meclis toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Başkan Ahmet Sözen'e, Merkez Köy Muhtarları Başkanı Enver Kemik, yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

Merkez köy muhtarlarının gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözen, "Sizler, bizlerin mesai arkadaşlarısınız. Ortak hedeflerimiz var. Hepimizin amacı bu memlekete hizmet edip, bir çivi daha fazla çakabilmek. Bir anlamda devlet ile köylerde yaşayan vatandaşlarımız arasında köprü görevi yapıyorsunuz. Sizler kamu kaynaklarının aktarılmasıyla ilgili bölümde de bizler ise aslında devletle sizin aranızda aracıyız. Yani ortak yönlerimizden biri de bu oluyor. Bizim amacımız Karabük İl sınırları içerisinde elimizdeki imkanlarla neler yapabiliriz, en güzeli en doğruyu nasıl yapmaya çalışırız, onun arayışı içerisindeyiz. Sizlerde kendi köylerinizle ilgili olarak en iyi en güzel olanı nasıl yapabiliriz gayesi içerisindesiniz. Hiçbiriniz şahsınıza bir şey istemiyorsunuz. Sonuçta temsil ettiğiniz seçim bölgenizdeki işleri ve kamu kaynaklarını köye aktarımının sağlanması için çaba sarf ediyorsunuz. Bu şekilde ortak noktalarda birleşiyoruz. Tabi şunu da unutmamak gerekiyor; hayat olan yerde ihtiyaç devam ediyor. Bu ihtiyaçları birlik ve beraberlik içinde çözeceğiz. Omuz omuza vererek hem köylerimiz için hem de Karabük'ümüz için çalışacağız. Bizler Karabük İl Genel Meclisi olarak şehrimizin menfaatlerine yönelik kararlar almaya devam edeceğiz. İmkanlar ölçüsünde de köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkı sunmak, onların yaşam standartlarının artırılmasına katkı sağlamak her zaman olduğu bundan sonrada en büyük hedefimiz olacak." dedi. - KARABÜK