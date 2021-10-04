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Mezitli'de Pati Fest Festivali - Son Dakika

Mezitli'de Pati Fest Festivali

04.10.2021 12:55
Mezitli'de Pati Fest Festivali, System.String[]

Mezitli Belediyesi, sokak hayvanlarına destek vermek amacıyla Sokak Hayvanları Koruma Derneği ile birlikte Pati Fest Festivali düzenledi.

Mezitli Belediyesi, sokak hayvanlarına destek vermek amacıyla Sokak Hayvanları Koruma Derneği ile birlikte Pati Fest Festivali düzenledi. Buluşma, müzik ve dansın yanında hayvan dostlarını bir araya getirdi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pati Fest Festivalinde, Babil Sitesi önü Cumhuriyet Gösteri Alanında açılan stantların yanında iki gün boyunca farklı dans ve müzik etkinlikleri düzenlendi. Tüm gelirinin sokak hayvanlarına harcanacağı Pati Fest'e, Mersinlilerin hayvanları ile birlikte katılması renkli görüntüler oluşturdu. Festivale katılanlar, hayvanları ile çimler üzerinde oyunlar oynadı, diğer hayvan sahipleri ile tanışarak yeni dostluklar kurdu.

Müzik ve dansla dolu bir festival

Mersinlilerin, Mezitli Belediyesi zumba eğitmenlerinin iki gün boyunca dansları ile eşlik ettiği festivalin ilk gününde WON Grubu konser verirken DJ Şahin ise müzik şovu ile destek verdi. VFM Kliniğinden Veteriner Hekim Özgür Gündüz de 'Sokak hayvanlarında görülen hastalıklar ve kullanılan beşeri ilaçlar' konulu bir seminer verdi.

Festivalin ikinci gününde ise Mezitli'ye Rusya'da birincilik kazandıran genç solist Tamay Özaltun konseri müzikseverler ve hayvanseverlerle buluştu. Özaltun, birbirinden güzel şarkı ve türkülerini izleyicilerle birlikte seslendirdi. Festivalin finalinde ise rock müziğin temsilcisi Kibrit Kutusu grubu sahne performansı sergiledi. Monavet Kliniğinden Veteriner Hekim Burak Fakıoğlu, 'Kısırlaştırmanın önemi' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

"Hayvan dostlarımıza, halkımız ve sanatçılarımız da destek verdi"

Mezitli Belediyesi olarak, Sokak Hayvanları Koruma Derneği ile birlikte sokakta yaşayan hayvan dostlara destek olmak amacıyla iki gün süren bir festival düzenlediklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İki gün süren ve renkli görüntülere sahne olan etkinliğimiz boyunca hayvan severlerimiz ve değerli sanatçılarımız destek verdi. Sokakta yaşayan dostlarımıza dikkat çektik; aynı zamanda onların beslenmeleri ve barınmaları konusunda katkı sağlamaya çalıştık. Veteriner hekimlerimiz de beslenmeleri ve tedavileriyle ilgili söyleşiler gerçekleştirdi. Çok verimli ve dolu dolu bir festival oldu" dedi.

"Mezitli hayvanlar için de özel bir ilçe"

Mezitli'de sokakta yaşamak durumunda olan hayvanlar için de en iyi şartları sağlamaya çalıştıklarına vurgu yapan Tarhan, Mezitli'de bulunan hayvan mezarlığının artık ülke genelinde bilindiğini ve farklı şehirlerden hayvanlarını gömmek istediklerini hatırlatarak, "Mezitli'de yaşayan insanlarımız her durumda olduğu gibi sokakta yaşayan hayvanlarımız konusunda da son derece duyarlı. Biz de Mezitli Belediyesi olarak bu duyarlı yaklaşımlarına elimizden geldiği ölçüde katkı sunmaya çalışıyoruz. Mezitli, hayvanlar için de özel bir ilçe. Sokak hayvanlarına besleme noktaları, personelimiz tarafından özel tasarlanan yuvalar ve destek kampanyaları ile destek sağlıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli'de Pati Fest Festivali
Mezitli'de Pati Fest Festivali
Mezitli'de Pati Fest Festivali
Mezitli'de Pati Fest Festivali
Mezitli'de Pati Fest Festivali
Mezitli'de Pati Fest Festivali

Sokak Hayvanları, Festival, Mezitli, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mezitli'de Pati Fest Festivali - Son Dakika


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