Muharrem Coşgun: "Muhtarlık müessesesi devletimizin en ücra noktasındaki elidir" - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende muhtarlara seslenen Kaymakam Çoşgun, "Devletimiz adına en ücra noktada hizmetlerin takibi için gayret gösteriyorlar" dedi.

Çaycuma Kaymakamlığı önünde gerçekleşen törene Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Askerlik Şubesi ve Garnizon Komutanı Asteğmen Kemal Mert Bilgiç, protokol üyeleri, siyasi partililer ve köy ve mahalle muhtarları katıldı. Törende Atatürk Anıtına Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanlığı tarafından çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ile tören devam etti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal, "Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. 19 Ekim 2015 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim tarihi "Muhtarlar Günü" olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olan muhtarlarımız, bizzat yaşadıkları köy veya mahallelerindeki sorunları tespit ederek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini belirleyerek ilgili makamlara aktarma ve takibini yapmaktadırlar. Milletimizin tercihi, teveccühü, itimadı gerçekten büyüktür. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Köy ve mahalle muhtarlarının hayat standartlarının yükseltilmesi ve devletle olan iletişimlerinin güçlendirilmesi, aslında sadece doğrudan muhtarlarımıza değil, vatandaşımıza götürülen hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik, modern ve çağdaş anlayışı da bünyesinde barındırmaktadır. Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimi olan muhtarlarımız, bizlerle mahallelerimizin ve köylerimizin gelişimi ve değişimi konusunda iş birliği ve çözüm sürecine ortaklık ederek kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil eden muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle, gerek milletimizin gerekse devletimizin temsilcisi olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler diliyorum" şeklinde konuştu.

"Muhtarlık müessesesi devletimizin en ücra noktasındaki elidir"

Ardından Çaycuma Kaymakamlığının verdiği kahvaltıya geçildi. Kahvaltı sonrası Kaymakam Coşgun, muhtarlara seslendi: "Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü, bu vesileyle bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyorum. Ahirete intikal eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere de sağlık, mutluluk, başarılar, hayırlı işler diliyorum. Muhtarlık müessesi devletimizin en ücra noktasındaki elidir. Onlar devletimiz adına en ücra noktada hizmetlerin takibi için gayret gösteriyorlar. Ben bu gayretlerinizden ve çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Malum, iki senedir koranavirüs ile yaşamayı sürdürüyoruz. Tabii ki bu süreçte de çok yoruldunuz. Ayrıca pandemi döneminde yaptığınız çalışmalardan dolayı da teşekkür ediyorum. Hiçbir vatandaşımızdan olumsuz bir durum almadık. Hepsi de çok memnunlar. O bakımdan o konu hakkında da teşekkür ediyorum. Muhtarlar gününüz kutlu olsun, inşallah daha güzel günlerde bulaşmak dileğiyle diyorum." - ZONGULDAK