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Öğrenciler Büyükşehir barınağını ziyaret etti - Son Dakika

Öğrenciler Büyükşehir barınağını ziyaret etti

13.10.2021 18:44
Öğrenciler Büyükşehir barınağını ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sakarya Üniversitesi Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğu öğrencilerine kapılarını açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sakarya Üniversitesi Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğu öğrencilerine kapılarını açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sakarya Üniversitesi Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğu öğrencilerine kapılarını açtı. Kulüp öğrencileri minik dostlarıyla vakit geçirip bakımları hakkında bilgi aldılar. Ziyaretin sonunda öğrenciler Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi personeline çiçek hediye etti. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon Merkezi, Sakarya Üniversitesi, Sokak Hayvanları, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler Büyükşehir barınağını ziyaret etti - Son Dakika


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