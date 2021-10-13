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Oltu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yeni hizmet binası - Son Dakika

Oltu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yeni hizmet binası

13.10.2021 09:14
Oltu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yeni hizmet binası

Oltu ilçesindeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yeni binasına kavuştu.

Oltu ilçesindeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yeni binasına kavuştu. Fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle yeni bir hizmet binasına ihtiyaç duyan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya'nın girişimleriyle yeni hizmet binasına kavuştu.

Uzun yıllardır gerek mevcut binanın fiziki koşullarının gerekse park alanı sorununun yaşandığı hizmet binasının Denetimli Serbestlik ruhunu yansıtamadığı kurum Adliye Lojmanı olarak bilinen binanın iyileştirilmesi sonrası çok daha geniş bir hizmet binasına ve içerisinde park alanı da bulunan yeni bir kurum binasına dönüştürüldü.

Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, Oltu'da göreve başladıktan sonra ziyaret ettiği Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hizmet binasının fiziki yetersizliklerini tespit edip konu ile alakalı girişimlerde bulundu. Adliyeye ait boş olan lojmanların bir bloğunu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis eden Başsavcı Sarıkaya, gerekli iyileştirmeleri yapıldıktan sonra binayı hizmete açtıklarını belirtti.

Daha önce özel bir mülkte kirada olan müdürlüğün artık kira ödemeden kendine ait binada hizmet vereceğini aktaran Sarıkaya, "Denetimli Serbestlik şüpheli sanık veya hükümlülerin toplum içinde denetim takip ve iyileştirilmesi yanı sıra toplumun korunması da esas olan çağdaş bir infaz sitemidir. Özünde yükümlünün denetlenmesi iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması olan bir dizi çalışmanın eş zamanlı yürütülmesi gerektiren uygulamaların bütünüdür. Kuruma yakışır bir binada hizmet vermek bizim için önemliydi. Üç dört yıldır kira bedeli ödeyerek hizmet veren müdürlüğümüz bundan böyle çok daha iyi şartlarda kendi binasında hizmetine devam edecektir" dedi.

Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, "Adalet Bakanlığımıza ait lojman binamızın atıl kalmaması için ve ciddi yük getiren kiralık binalardan kurtulmak düşüncesi ile hizmet binamız modern mimariye sahip olmasa dahi yeni ve daha geniş fiziki bir mekan oluşturmaya gayret ettik. Bu kapsamda yeni faaliyete geçen Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binamızın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Oltu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yeni hizmet binası
Oltu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yeni hizmet binası

Denetimli Serbestlik, Cumhuriyet, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oltu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yeni hizmet binası - Son Dakika


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