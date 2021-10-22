PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü Ağrı'da çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 181. kuruluş yıl dönümü Ağrı'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında PTT Ağrı Merkez şubesine gelerek PTT'nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 181 numaralı gişe numarasını alan Mehmet Oğur'a, PTT Başmüdürü Osman Tekin tarafından PTT'nin 181'inci kuruluş yıl dönümünü sebebiyle çeşitli hediyeler verildi.

Ağrı PTT Baş Müdürü Osman Tekin düzenlenen etkinlikler ve PTT'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin yayınladığı kutlama mesajında ülkemizin köklü çınarı olan ve geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine uzanan 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan miras PTT Anonim Şirketinin 181.nci kuruluş yıldönümünü kutladıklarını belirtti.

Tekin mesajının devamında: "PTT Teşkilatı ulusal ve uluslararası alanda takdir gördüğü bir gerçektir. Posta ve haberleşme alanında uzun yıllar önemli işlevler üstlenen PTT, günümüzde ise,yenilikçi bakış açısıyla kaliteli iş ve işlemleriyle hem ulusal hem uluslararası alanda takdir görmektedir. Müşteri memnuniyeti ile hareket eden Şirketimiz, insanımızın refah ve mutluluğunu artırarak ülke ekonomisine önemli katkılarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. PTT, Posta,Kargo,Lojistik, E-Ticaret,Bankacılık,Sigortacılık gibi alanlardaki hizmetlerini hep daha iyiyi hedefleyerek yürütmektedir.181 yıldır Yüce Milletimizin hizmetinde olan Şirketimiz ; hızla ilerleyen teknoloji paralelinde değişen ihtiyaç ve gelişen piyasa şartlarında rekabet edebilmek için hizmet kalitesini her geçen gün yükseltmekte olup ve yine her geçen gün arttırdığı verimlilik sayesinde dikkatleri üzerine çekerek halkımızın teveccühüne mazhar olmaktadır." dedi.

PTT Ağrı Şubesinde 181. müşteri olan Mehmet Oğur ise babası ile birlikte elektrik faturasını ödemek maksadı ile şubeye geldiklerini belirterek aldıkları hediyelerden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

PTT'nin 181. Kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını dile getiren Oğur: "Buraya babamın elektrik faturasını ödemek için geldik. PTT'nin hizmetleri iyi. Genel olarak hizmetlerinden memnunuz. Bu günde böyle bir uygulama yapmışlar ve şanslı kişiler olduk. Mutlu olduk. Bu yüzden kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz." İfadelerini kullandı. - AĞRI