Rektör Beydemir'den Tuğgeneral Çolak'a ziyaret - Son Dakika

Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı görevini yürütürken Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Vedat Çolak göreve başladı. Rektör Şükrü Beydemir, Tuğgeneral Vedat Çolak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İkili karşılıklı sohbetin ardından kurumları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Rektör Beydemir, Tuğgeneral Vedat Çolak'a yeni görevinde başarılar dileyerek, üniversitenin anı tabağını hediye etti. - BİLECİK

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