Sağlık için kaplıca projesi ilgi görmeye devam ediyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Sağlık İçin Kaplıca' projesi büyük ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projeye 10 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında aileden 322 kişi katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal hayatına büyük katkı sağlayan ve sağlıklı yaşam için olumlu etkileri olan 'Sağlık İçin Kaplıca' projesinin güz dönemi tamamlanıyor. Sosyal belediyecilik alanında örnek olan projeye 10 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında aileden 322 kişi katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulmak için alınan 62 adet devremülk yıl boyunca yaşlıların, engelli bireylerin, gazilerin, şehit yakınlarının ve ailelerinin hizmetine sunuldu. Taraklı Termal Otel'de gerçekleştirilen programlar 24 Ekim Pazar günü güz dönemini tamamlamış olacak.

Konuyla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın hayatına bir nebze dokunmak ve onların sosyal yaşantısına katkıda bulunmak için sosyal belediyecilik anlayışımıza yakışır bir şekilde sürdürdüğümüz Sağlık İçin Kaplıca projesi güz dönemini önümüzdeki hafta tamamlayacak. Bugüne kadar yoğun bir ilgi gören proje kapsamında yaklaşık bir aylık süreçte 322 vatandaşımıza hizmet verdik. Üzülerek belirtmek isteriz ki, şuan için kayıtlarımız tamamen dolmuş durumda. İlgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA