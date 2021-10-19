Şahinbey Ampute galibiyetle başladı: 4-0 - Son Dakika

Şahinbey Ampute Futbol Takımı 19-23 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da yapılan Türkiye Kupası karşılaşmalarının ilk maçında Pendik Engelliler Spor Ampute Takımını 4-0 yenerek kupa maçlarına iyi bir başlangıç yaptı.

Diyarbakır'da 19-23 Ekim tarihlerinde oynanmaya başlanan Türkiye Kupası müsabakası ilk maçında Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Pendikspor Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 mağlup ederek kupaya iyi bir başlangıç yaptı. Şahinbey Ampute'nin gollerini 42. dakikada Mohammed Mubarık, 44. dakikada Yussıf Yahaya, 48. dakikada Yussıf Yahaya ve 55. dakikada Abderraouf Ouchenne kaydetti.

"Hedefimiz Türkiye Kupası"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı oyuncuları tebrik ederek, "Türkiye Kupası maçlarına iyi bir başlangıç yaptık. Rakibimiz Pendikspor Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek ilk maçımızda galip gelmesini bildik. Ortaya konan mücadeleden dolayı takımımızı ve Pendikspor Ampute Futbol Takımı'nı kutluyorum. Önümüzdeki maçlardan da galip ayrılarak Türkiye Kupası'nı tekrar müzemize getirmek istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP