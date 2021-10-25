Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu tandır ekmeğini Mehmetçikle paylaştı - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe ve köy ziyaretleri kapsamında Eruh ilçesi ve ilçeye bağlı Okçular köyünü ziyaret ettiğinde kendisine ikram edilen tandır ekmeğini Mehmetçik ile paylaştı.

Vali Hacıbektaşoğlu, ilk olarak Eruh ilçesini ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Eruh ilçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Daha sonra Okçular köyüne geçen Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kendisine ikram edilen tandır ekmeğini, Mehmetçikle paylaştı. Köydeki çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu, çocukların eğitim durumları hakkında bilgi alarak çeşitli hediyeler dağıttı.

Köyde 'Acar' ailesinin düğün merasimine de katılan Vali Hacıbektaşoğlu, genç çiftlere mutluluklar diledi. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt Merkeze bağlı Sağırsu köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, Mehmetçiklerle bir araya geldi. Bölgede güvenlik ve asayiş ile ilgili askeri yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt'te döndü. - SİİRT