Üye Girişi
Son dakika! Bilecik esnafından Yöresel Ürünler Fuarı'na tepki - Son Dakika

Son dakika! Bilecik esnafından Yöresel Ürünler Fuarı'na tepki

23.10.2021 12:19
Son dakika! Bilecik esnafından Yöresel Ürünler Fuarı'na tepki

Son dakika haberleri... Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Başkanı Ahmet Subaşı, 'Panayır' adı altında düzenlenen etkinlikle kent esnafına ve pazarcısına zarar verildiğini söyleyerek, "Pandemi sürecinde yanında olduğunuz esnafımıza neden böyle bir ceza verildiğinizi de anlamış değiliz" dedi.

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Başkanı Ahmet Subaşı, 'Panayır' adı altında düzenlenen etkinlikle kent esnafına ve pazarcısına zarar verildiğini söyleyerek, "Pandemi sürecinde yanında olduğunuz esnafımıza neden böyle bir ceza verildiğinizi de anlamış değiliz" dedi.

Subaşı, geçtiğimiz hafta Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi kapalı alana kurulan yiyecek ve giyim ürünlerin satıldığı Yöresel Ürünler Fuarı sonrası bir açıklama yaptı. Bu panayır ve fuarlarla Bilecik esnafının hiçe sayıldığı anlatan Subaşı, "Panayır adı altında düzenlemiş olduğunuz etkinliğin Bilecik esnafına ve pazarcısına ne kadar zarar verdiği aşikardır. Her ne olursa olsun, kime ne faydası var oda ayrı bir tartışma konusu pandemi sürecinde yanında olduğunuz esnafımıza neden böyle bir ceza verildiğinizi de anlamış değiliz. Daha önceki belediye başkanımız Nihat Can'ın buna benzer bir etkinlik yapıp, daha sonrasında kendisine esnafımızdan gelen tepkilere kulak verip etkinliğin yarısında yaptığı yanlışı düzelterek dışarıdan gelen tüm satıcıları aynı gün içerisinde geri göndermesi takdire şayan bir hareketti. Ama Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ne yazık ki ne aramalarımıza, mesajlarımıza ne de randevu taleplerimize cevap dahi alamadık. Biz isterdik ki, Nihat Can beyin gösterdiği hassasiyeti şimdiki Belediye Başkanımız Semih Şahin'in de göstermesiydi. Temennimiz zor günler geçiren, yaralarını sarmaya çalışan esnafımıza bir daha böyle bir ceza verilmemesi" dedi. - BİLECİK

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Bilecik esnafından Yöresel Ürünler Fuarı'na tepki - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor 12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı 11:59 Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek 11:43 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı 11:29 Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek 11:02 Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi 10:17 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi

Son Dakika Haberleri
12:11 Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz
12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
11:59 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı
11:58 Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı
11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı
11:42 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek
11:29 Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
10:53 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı
10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı
Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz         
12:11
1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı         
11:59
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı         
11:45
Tüm tavuk ırklarının atası! Yetiştirmesi 6 ay sürüyor, tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor Tüm tavuk ırklarının atası! Yetiştirmesi 6 ay sürüyor, tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor         
11:32
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu         
08:37
Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek         
01:00
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 12:24:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Bilecik esnafından Yöresel Ürünler Fuarı'na tepki - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement