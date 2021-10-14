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Son dakika haber | Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti - Son Dakika

Son dakika haber | Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti

14.10.2021 17:48
Son dakika haber | Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kalp rahatsızlığı olan vatandaş, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kalp rahatsızlığı olan vatandaş, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçede yaşayan ve kalp rahatsızlığı tedavisi gören 73 yaşındaki D.M. için helikopter ambulans görevlendirildi. Helikopter ambulans, D.M.'yi Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nden alarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakletti. D.M.'nin tedavisi devam ediyor. - KAYSERİ

Son dakika haber | Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti

Şehir Hastanesi, Helikopter, Kayseri, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti - Son Dakika


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