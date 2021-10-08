Son dakika haberi: 20 ülkenin dini liderleri Kazakistan'da bir araya geldi - Son Dakika

Evrensel ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi Sekreterliği'nin 19. toplantısı, 20 ülkeden dini liderlerin katılımı ile Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da yapıldı.

Cumhuriyeti Parlamentosu Senatosu Başkanı ve Evrensel ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi Sekreterliği Başkanı Maulen Aşimbayev, Evrensel ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi'nin uluslararası arenada benzersiz bir girişim ve küresel dinler arası diyalog için gerçekten etkili bir mekanizma olduğunu kaydetti. Aşimbayev, Kazakistan'ın bağımsızlık yıllarında kendi barış ve ulusal diyalog modelini oluşturabildiğini vurgulayarak, "Bu yıl Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılını kutluyoruz. Bu dönemde kendi barış, ulusal birlik ve dinler arası diyalog modelimizi oluşturabildik. Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı-Elbaşı Nursultan Nazarbayev tarafından temeli atılan bu politika, etkinliğini ve uygulanabilirliğini zaten kanıtlamıştır. Bugün Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in liderliğinde etnik ve dinler arası uyumu sağlama politikası devam ediyor. Evrensel ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi'ni ve sekreteryayı prestij adına yapmıyoruz. Bu, Kazakistan'ın kalkınma yolunun ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Aşimbayev, sekreterliğin bu yılki toplantısının korona virüs pandemisi ve diğer küresel sorunlar nedeniyle zor bir durumda gerçekleştiğine de değinerek, "Bu durumda manevi liderlerin ana görevi, doğru değerler sistemini oluşturmak ve insanları barış, ahlak, sosyal uyum, karşılıklı destek gibi fikirler çerçevesinde birleştirmek olmalıdır. Evrensel ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi'nin temel amacı budur. Bu nedenle foruma katılımınız ve aktif desteğiniz için hepinize gerçekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Toplantıya 20 ülkenin dini liderleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Dini liderler, sadece Kazakistan içinde değil, uluslararası düzeyde dinler arası diyaloğun kurulmasının önemine vurgu yaparak, bu yönde kayda değer çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdiler. - ANKARA