Son dakika haberleri! SANKON yabancı yatırımcıların davalarına katılacak - Son Dakika

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu yönetimi, Türkiye'de yatırım yapan yabancı şirketlerin haklarını korumak amacıyla, yabancı şirketlerin Türkiye'de görülen davalarına müdahil olacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşu olma özelliği taşıyan Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Türkiye'de yatırım yapan yabancı şirketlerin haklarını korumak amacıyla 25 avukatı görevlendirdiklerini duyurdu. Davalara müdahil olacaklarını söyleyen SANKON Genel Başkan Yardımcısı Barış Kerim, "Yabancı şirketler Türkiye'de yatırımlarını gerçekleştirirken, özellikle adli davalarda mahkemelerde büyük sıkıntılar çekiyor. SANKON kuruluşu; tüzel kişiliği ve kurumsal kimliği ile yabancı yatırımcıların davalarına yetkili avukatlarıyla müdahil olacaktır. Ülkemize yatırım yapmaya gelen şirketlerin, Türk mahkemeleri hukuk sistemi karşısında sahip oldukları haklar çerçevesinde adil bir şekilde savunarak, adaletin hızlı ve doğru bir şekilde tecelli etmesine katkı sağlamak istiyoruz. SANKON yönetim kurulunda görev yapan, ticari konularda ve uluslararası hukukta uzman 25 avukatımız konuyla ilgili görevlendirildi" dedi. - İSTANBUL