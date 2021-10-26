Son dakika haberleri! Tepebaşı'nda çocuklar bale öğreniyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi Güz Dönemi Çocuk Programları kapsamında devam eden kursa katılan minikler, bale öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen Güz Dönemi Çocuk Programları da çocukların yoğun katılımı ile devam ediyor. 20 farklı branşta düzenlenen kurslar çok sayıda merkezde gerçekleştiriliyor. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bale eğitimlerine katılan çocuklar da keyifle vakit geçiriyor.

Beş grup halinde kursa katılan 2015-2016 doğumlu 77 çocuk, uzman eğitmenler gözetiminde bale öğreniyor. Katılımcı öğrenciler, aldıkları temel bale eğitimi sayesinde hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşiyor. Öte yandan bale yapmanın çocuklarda esnek, güçlü, sağlıklı ve zarif bir vücut ortaya çıkardığı biliniyor. Kurslara katılan öğrenciler ve velileri de memnuniyetini belirtiyor. - ESKİŞEHİR