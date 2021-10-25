Tepebaşı'ndan gençler için doğa yürüyüşü - Son Dakika

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katılan gençler, Avlakkaya Kanyonu'nda doğa içinde bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, düzenlediği çeşitli aktiviteler ile gençler için sağlık dolu programlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen doğa yürüyüşleri etkinliği, Mihalgazi ilçesine bağlı Avlakkaya Kanyonu'nda yapıldı. Etkinlikte gençler, pandemi tedbirleri çerçevesinde doğa içinde yürüyüş yaparken keyifli bir gün geçirdi. Şehir merkezindeki etkinliklerin yanında gençleri tabiat ile de buluşturmak istediklerini ifade eden belediye yetkilileri, doğa yürüyüşü etkinliğinin her hafta cumartesi günü düzenleneceğini kaydetti.

Konuyla ilgili bilgi almak ve kayıt olmak isteyen gençler, 19 Mayıs Gençlik Merkezi'ne 0 (222) 323 85 35 numaralı telefondan ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR