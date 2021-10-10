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Tilkinin telef ettiği tavuğu kaçırması cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

Tilkinin telef ettiği tavuğu kaçırması cep telefonu kamerasına yansıdı

10.10.2021 10:15

Tilkinin telef ettiği tavuğu kaçırması cep telefonu kamerasına yansıdı Bayburt'ta kızıl tilkinin telef ettiği tavuğu kaçırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tilkinin telef ettiği tavuğu kaçırması cep telefonu kamerasına yansıdı

BAYBURT - Bayburt'ta kızıl tilkinin telef ettiği tavuğu kaçırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde bir evin bahçesine giren kızıl tilki, tavuğu telef etti. Ardından bir süre etrafı kolaçan eden tilki daha sonra yeniden aynı yere gelerek telef ettiği tavuğu bahçeden kaçırdı.

Bu anlar ise bir vatandaş tarafından evin penceresinden cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Tilkinin telef ettiği tavuğu kaçırması cep telefonu kamerasına yansıdı
Tilkinin telef ettiği tavuğu kaçırması cep telefonu kamerasına yansıdı
Tilkinin telef ettiği tavuğu kaçırması cep telefonu kamerasına yansıdı

Bayburt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tilkinin telef ettiği tavuğu kaçırması cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tilkinin telef ettiği tavuğu kaçırması cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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