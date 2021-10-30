Turuş ve çevre köylerin muhtarları ortak açıklama yaptı - Son Dakika

Turuş ve çevre köylerin muhtarları biraraya gelerek Turuş Ovası'nın sulanmasıyla ilgili projenin hayata geçirilmesini istedi.

Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Dernek Başkanı Salih Yıldırım ve çevre köy muhtarları dernek binasında biraraya geldi. Turuş ve ve çevre köylerin sulama ve tarımsal problemlerinin konuşulduğu toplantıda, Turuş Ovası'nın sulamasını sağlayacak olan Bebek-1 ve Bebek-2 projelerinin hayata geçirilmesi gerektiği dile getirildi.

Dernek Başkanı Salih Yıldırım, konuşmasında bölgedeki köylerin muhtarları ile düzenli olarak bir araya geldiklerini ve sorunların çözümü için ortak hareket ettiklerini belirtti.

Yıldırım, Turuş Ovası'nın sulanması gerektiğini ve ihmal edildiğinin altını çizdi.

Muhtarlar adına konuşan Bebek köyü Muhtarı Şükrü Kaya ise, Turuş Bölgesinin en büyük sorununun bölgedeki arazilerin sulanmaması ve kuru tarımın yapılması olduğunu belirtti. - ADIYAMAN