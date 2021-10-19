Tuzla'da Muhtarlar Günü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi - Son Dakika

Tuzla'da Muhtarlar Günü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi

İSTANBUL - Tuzla'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Sahil Tören Alanı'nda Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.

19 Ekim Muhtarlar Günü, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da çeşitli programlar ile kutlandı. Bu kapsamda ilk program Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirildi. Törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilciler ile birlikte muhtarlar katıldı. Törene katılan muhtarlar tarafından, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Katılımcılar, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde Muhtarlar Günü için hazırlanan kahvaltıya geçtiler. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla Kaymakamı Ali Akça, muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Muhtarlar, vatandaş ile kamu otoritesinin ağını kurabilen noktadadır"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Kamu otoritesinin organizasyon yapısında çok önemli yapılar vardır. Siyasi partilerin var oluşu gibi, sivil toplum kuruluşlarının eklenmesi ve bunlarla beraber kamu otoritesinin ortaya koyabilmesi gibi, yine siyasetin ve kamu düzeninin en ucunda bulunan ve taşra teşkilatların en uç birimi olan muhtarlıklar bizim için çok kıymetlidir. Şehirleşmenin öncesinde köylerde başlayan, şehirlerdeki muhtarlıklar ile beraber devam eden, çok kıymetli hizmetin yapıldığı ve bire bir vatandaş ile kamu otoritesinin ağını kurabilen noktadadır. Dolayısıyla tekrar gününüz kutlu olsun. Kurumum ve şahsım adına tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Değer üreterek gönüllere giriyoruz"

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, "Bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız var. İnsanlarımız, sizlere karşı teveccühlerinin gösterdiler ve seçildiniz. Seçildikten sonraki süreçte, belki siyasi bir taban olmuş olabilir ancak, siyaseti bir kenara koyarak, tamamen mahallenize, mahallenizdeki vatandaşlarımıza hizmet üretmek çok değerlidir. Değer üreterek ne yapıyoruz. Önce gönüllere giriyoruz. Dün ben bazı sosyal medya paylaşımları gördüm. Birçok muhtarımızı, kendi mahallerinde bulunan çocuklar ziyaret etmiş. Çok güzel bir şey" dedi.

Günün anlam ve önemi nedeniyle çelenk sunma töreninde söz alan Aydıntepe Mahallesi Muhtarı Ayşegül Duran, "Cumhuriyetin kuruluşundan beri, önemli görevler üstlenen muhtarlık kurumunun 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun. Tarihsel bilgi, birikim ve deneyime sahip olması, halkın seçtiği temsilci olma özelliği ile gücünü halktan alması, yerel yönetimin en önemli öğesi olma özelliği ve vatandaş ile arasındaki geleneksel bağların olması muhtarlık kurumunun güçlü yanlarıdır. Tuzla ilçe muhtarları olarak başta ilçe Kaymakamımız Ali Akça ve çalışma arkadaşlarına, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.