Vali Gürel, tarihi konak işletmecileri ile görüştü - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, düzenlenen kahvaltı programında tarihi konak işletmecileri ile bir araya geldi.

Konak işletmecileri ile tek tek tanışan Vali Gürel, işlettikleri konak ve oda sayıları hakkında bilgiler alarak taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Kasım ayında tüm işletmecilerimizin katılımıyla bir çalıştay yapılacağını ifade eden Vali Gürel, "Gerçekleştireceğimiz toplantıda tüm sorunlarımızı masaya yatırmak istiyoruz. Turizm emek işidir, sizler bu sektörde emek ve hizmet veriyorsunuz, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sektörde yaşanan sorunların çözümü için karşılıklı istişarelerde bulunulan toplantı Safranbolu turizminin geliştirilmesi ve gelen misafirlerimizin ilimizde daha fazla konaklaması için neler yapılabilir üzerinde fikirlerin paylaşılması ile sona erdi.

Vali Fuat Gürel'e, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, dernek üyeleri ve tarihi konak işletmecileri eşlik etti. - KARABÜK