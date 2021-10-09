Vali Sonel: "Vatandaşımızın derdi, bizim derdimiz" - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların sorunlarını, şikayetlerini ve taleplerini dile getirme fırsatı bulduğu halk günü toplantılarını düzenli olarak yapmaya devam ediyor.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ve kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşları kabul ederek, yardımcı olmaya, çözüm bulmaya çalışan Vali Sonel, vatandaşları tek tek dinledi.

Vali Tuncay Sonel, kendisine iletilen iş, sağlık, sosyal yardım gibi birçok konuda yardım isteyen vatandaşların taleplerinin çözümü noktasında toplantıda hazır bulunan kurum amirlerine de gerekli talimatları verdi.

Vali Tuncay Sonel, "Vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderme noktasında devletimiz her zaman onların yanındadır. Bugün de vatandaşımızı dinleyerek, bizlere ilettikleri sorunlara çözüm bulmaya çalıştık. Vatandaşımızın derdi, bizim derdimizdir. Vatandaşlarımız sadece halk günlerinde değil, bizlere her zaman çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Valiliğimizin kapısı vatandaşlarımıza daima açıktır. İletilen talepleri ivedilikle değerlendirerek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Vali Tuncay Sonel, aileleri ile birlikte halk gününe gelen çocukları verdiği çeşitli hediyelerle sevindirmeyi ihmal etmedi. - ORDU