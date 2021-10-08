Üye Girişi
Vali Tekbıyıkoğlu: "Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz" - Son Dakika

Vali Tekbıyıkoğlu: "Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz"

08.10.2021 11:49
Vali Tekbıyıkoğlu:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nü ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz" dedi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nü ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz" dedi.

Kırıkkale Valiliği'ne atanan Bülent Tekbıyıkoğlu, kurum müdürlerine ziyaretlerini sürdürüyor. İlk olarak İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Tekbıyıkoğlu, tören mangasını selamladıktan sonra Şeref Defterini imzaladı. Vali Tekbıyıkoğlu, emniyetin sorumluluk bölgesinde genel asayiş durumu ve icra edilen faaliyetler ile personel durumu hakkında bilgi aldı.

Tekbıyıkoğlu daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Barış Cücen tarafından karşılanan Tekbıyıkoğlu, tören mangasını selamlamasının ardından Şeref Defterini imzaladı. Burada düzenlenen toplantıda da jandarma komutanlığı yetkililerinden brifing aldı. Emniyet ve Jandarma mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyen Vali Tebıyıkoğlu "Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz" dedi. - KIRIKKALE

Vali Tekbıyıkoğlu: Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz
Vali Tekbıyıkoğlu: Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz
Vali Tekbıyıkoğlu: Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Tekbıyıkoğlu: 'Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi 12:35 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti 12:28 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak 11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir 11:26 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor 10:38 Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu 09:55 İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu

Son Dakika Haberleri
12:34 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi
12:29 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı
12:27 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
12:17 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
12:16 İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı
11:57 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak
11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak
11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
11:25 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı         
12:30
Mübadele müzesi kurulması şartıyla 1 milyon liralık arazisini belediyeye bağışladı Mübadele müzesi kurulması şartıyla 1 milyon liralık arazisini belediyeye bağışladı         
12:26
İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı         
12:16
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi         
11:40
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 12:55:57. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Tekbıyıkoğlu: "Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement