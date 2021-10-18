Vatandaşların kışlık odun hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte vatandaşlar sobalarda yakacak odunlarını hazırlamaya başladı.

Geçtiğimiz yıl yüzünü erken gösteren kış gibi, bu yıl da hazırlıksız yakalanmamak isteyen vatandaşlar, şimdiden odun hazırlıklarına başladı. Kışlık odunlarının yanında, bahçe ve tarlalara ektikleri ürünleri de hasat eden vatandaşlar, mısır ve fasulye fırını, salça, elma pekmezi, turşu gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Kış hazırlığı yapan köylülerden Kemal Aydın, kış mevsimi için hazırlık yaptıklarını belirterek, "Bu kış çok zorlu geçecek. Geçen yıldan depoladığımız odunların bir kısmı hala duruyor. Odunlarımızı kesip evlerimize götürüyoruz. Hanımlarımızda kışın yiyeceklerimizi hazırlıyorlar. Köy hayatı kış şartlarında biraz zor oluyor" dedi. - ORDU