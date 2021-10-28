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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir ayda 10 mahallede binlerce vatandaş ile bir araya geldi - Son Dakika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir ayda 10 mahallede binlerce vatandaş ile bir araya geldi

28.10.2021 12:47
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir ayda 10 mahallede binlerce vatandaş ile bir araya geldi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın 700 bin kişilik büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, "Asıl gayemiz, ailemizin mutluluğu ve huzuruna katkı sağlamaktır" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın 700 bin kişilik büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, "Asıl gayemiz, ailemizin mutluluğu ve huzuruna katkı sağlamaktır" dedi.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Saha çalışmaları çerçevesinde ekim ayında Beyazıt, Mehmet Akif Ersoy, Hacıseyfettin, Değirmenlikızık, Güllük, Arabayatağı, Şirinevler,Yeşilyayla, Vakıf ve Yiğitler mahallelerinde Yıldırımlılarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinledi. Yıldırım'daki projelerin ve hizmet önceliklerinin Yıldırımlıların beklentileri doğrultusunda belirlendiğine işaret eden Oktay Yılmaz, "Bizim yol haritamıza hemşehrilerimizin beklenti ve görüşleri yön veriyor. Önceliklerimizi bu minvalde belirliyoruz" dedi.

Yıldırım'ın 700 bini aşan nüfusu ile Türkiye'deki birçok şehirden daha fazla insana ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında kadınlardan gençlere, yaşlılardan engellilere toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Yıldırım'a hizmet ettikleri ilk günden itibaren ortak akıl ve istişareyi temel şiar olarak benimsediklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, "Bizim Yıldırım'a hizmet anlayışımızın merkezinde yönetim değil, yönetişim yani hemşehrilerimizle birlikte karar alarak projelerimize şekil vermek yer alıyor. Bir bölgenin eksiklerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini yine en iyi o bölgenin insanları bilir. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizle hemşehrilerimizin bu tecrübelerinden istifade ediyoruz. Biz 700 bin kişilik büyük bir aileyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizim temel önceliğimiz, ailemizin ihtiyaçlarını en kısa sürede tespit ederek en doğru şekilde bu ihtiyaçları karşılayarak sorunlarımızı birlikte çözmek. Biz, en büyük güç kaynağımız olan ailemizin huzuruna, mutluluğuna katkı sağlamayı kutsal bir vazife olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir ayda 10 mahallede binlerce vatandaş ile bir araya geldi
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir ayda 10 mahallede binlerce vatandaş ile bir araya geldi
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir ayda 10 mahallede binlerce vatandaş ile bir araya geldi
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir ayda 10 mahallede binlerce vatandaş ile bir araya geldi
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir ayda 10 mahallede binlerce vatandaş ile bir araya geldi
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir ayda 10 mahallede binlerce vatandaş ile bir araya geldi

Mehmet Akif Ersoy, Şirinevler, Türkiye, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir ayda 10 mahallede binlerce vatandaş ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir ayda 10 mahallede binlerce vatandaş ile bir araya geldi - Son Dakika
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