Hacı Adaylarına Eğitim Semineri
Hacı Adaylarına Eğitim Semineri

Hacı Adaylarına Eğitim Semineri
12.04.2026 18:55
Efeler İlçe Müftülüğü, 2026 için hacı adaylarına 'Hac Eğitim Seminerleri' düzenledi.

Evliya Çelebi Camii'nde gerçekleştirilen programda, hacı adaylarının ibadetlerini bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu. Seminere Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun ile şube müdürleri katıldı. Program kapsamında 'Hac Yolculuğundan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık', 'Hac ve Umrede Bir Arada Yaşama Bilinci' ile 'Hac Yolculuğunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' başlıklarında detaylı sunumlar yapıldı. Hacı adaylarına hac ibadetine ilişkin hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı. Seminerde, hac sürecinde karşılaşılabilecek durumlara karşı dikkat edilmesi gereken konular da ele alınırken, adayların ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirmeleri için önemli tavsiyelerde bulunuldu. Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, yaptığı açıklamada tüm hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek, "Şimdiden tüm hacı adaylarımızın haclarının makbul olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

