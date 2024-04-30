Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede bulunan muhtarlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Özdoğan, yeni dönemde de muhtarlarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

30.04.2024 15:26  Güncelleme: 15:33
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede bulunan muhtarlarla bir araya geldi. 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimler sonrasında yeni seçilen ve görevlerine devam eden muhtarlarla bir araya gelen Başkan Özdoğan, Hacılar'daki birlik vurgusuna dikkat çekerek "Muhtarlarımızla birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart seçimlerinden sonra vatandaşlarımızın tercihiyle sizler mahallelerinizde belediyemizle vatandaşın arasındaki köprü olma vazifesini üstlendiniz. Allah hayırlı işler yapmayı, güzel işler yapmayı nasip etsin inşallah. İlçemizin her mahallesi birbirinden kıymetli. Seçim sonrasında geçtiğimiz 5 yılda yapılan hizmetleri aynen devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde değerlendirip, sizlerin de katkıları ve destekleriyle güzel ilçemize güzellikler katmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla hepimize hayırlı olsun. Dün olduğu gibi bugün de ayrı ayrı mahalle gezilerimiz olacak. Yerinde çalışmalarımız olacak. Bu süreçte de vatandaşlarımızla belediye arasındaki köprü vazifesi çok önem arz ediyor. Hep beraber bu işleri güzel şekilde yapacağız. İnşallah önümüzdeki 5 yılı daha güzel hizmetlerle geçireceğiz. Önemli olan birlik, beraberlik. Allah mübarek etsin. Tekrardan hepimize de hayırlı olsun."

Başkan Özdoğan'ın konuşmasının ardından tek tek söz alan muhtarlar hem kendilerini tanıttı, hem de yeni dönemde belediye ile birlik beraberlik içerisinde çalışacaklarını söylediler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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