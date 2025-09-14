Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Muhtarlarla Yaz Dönemi Çalışmalarını Değerlendirdi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yaz dönemi çalışmalarını, yeni eğitim öğretim yılına yönelik destekleri ve mahallelerde yürütülen hizmetleri değerlendirdi.

Hacılar muhtarlarıyla yapılan istişarelerde hem yaz sonu itibarıyla planlanan iş ve işlemler ele alındı hem de eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte belediye ve paydaş iş birlikleriyle yürütülen destek faaliyetlerinin son durumu gözden geçirildi.

Başkan Bilal Özdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Muhtarlarımız bizim mahallelerimizde köprü görevini üstlenen, vatandaşlarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını bize birebir ileten kıymetli arkadaşlarımızdır. Bugün hem mahallelerde yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgilendirme yaptık hem de hızlandırılması gereken konular üzerinde istişarelerde bulunduk. Daha güzel bir Hacılar, daha modern bir Hacılar için şimdiye kadar verdikleri katkılardan dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, bundan sonra da aynı özveriyle katkı sunacaklarına inanıyorum."

Başkan Özdoğan, Hacılar'da mevsim şartları gözetilmeksizin çalışmaların tüm yıl boyunca devam ettiğini belirterek, "Her mevsim boyunca ilçemizin her noktasında hizmet üretmeye devam ediyoruz, inşallah bundan sonra da aynı gayretle sürdüreceğiz" dedi.

Başlayan yeni eğitim öğretim yılına da değinen Başkan Özdoğan, "Yeni eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. - KAYSERİ