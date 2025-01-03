Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Regaip Kandili\'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Regaip Kandili münasebetiyle Hacılar Camiikebir'de düzenlenen programda ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Özdoğan; "Regaip Kandili, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, gönüllerimizi manevi huzurla dolduran mübarek bir gecedir. İlçemizde böyle anlamlı bir gecenin manevi atmosferini hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programda; Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi konseri ve İlçe Müftüsü Cihan Yıldız'ın yaptığı sohbetle maneviyatın yoğun olduğu bir atmosfer yaşandı. Program sonunda, Hacılar Belediyesi tarafından katılımcılara helva ve süt ikramı yapıldı. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Bu mübarek gecede halkımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikte okunan dualar ve paylaşılan bu manevi anlar, bizlere huzur ve kardeşlik duygularını yeniden hatırlatıyor. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve belediyemizin özverili çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Regaip Kandili'nin dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan; "Hacılar Belediyesi olarak, halkımızın manevi değerlerini yaşamasına vesile olacak programlara destek vermeye devam edeceğiz. Kandiller, paylaşmanın, birlikteliğin ve dualarla arınmanın en güzel vesilelerinden biridir. Bu anlamlı gecenin ilçemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Özdoğan, halkın büyük ilgi gösterdiği programın ardından vatandaşlarla sohbet ederek kandillerini tebrik etti. - KAYSERİ