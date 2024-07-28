Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Vatandaşlarla Buluşuyor

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; vatandaşlarla buluşmaya ve onların talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyor. Mahalle mahalle gezerek burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özdoğan, sorunları yerinde tespit ederek çözümü için anında müdahale ediyor.

Beğendik Mahallesi'nde bulunan Cevizli Kuyu Camii'nde namaz sonrası vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Özdoğan, daha sonra Beğendik Mahalle Muhtarı Orhan Günek'i ziyaret ederek, mahallenin durumu ve yapılması gerekenler konusunda istişarelerde bulundu. Esnaf ziyaretlerine de devam eden Başkan Özdoğan, burada esnaf ve vatandaşlarla birebir sohbet ederek ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Başkan Özdoğan, ilçede birçok proje gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, bu çalışmaların yanı sıra halkla sıcak ve samimi bir ortamda sohbetler etmeye de önem verdiklerini belirtti. Başkan Özdoğan, sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi;

"Halkımızla sürekli iç içe olmak, onların taleplerini ve sorunlarını yerinde dinlemek bizler için çok önemli. Mahalle ziyaretlerimizde, esnaf ve vatandaşlarımızla birebir temas kurarak onların beklentilerini öğreniyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hacılar ilçemizde birçok projeyi hayata geçiriyoruz ve bu projelerin yanı sıra halkımızla sıcak ve samimi bir ortamda sohbetler ediyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ve onlara hizmet etmeye devam edeceğiz."

Vatandaşlar ise Başkan Özdoğan'ın bu ziyaretlerini memnuniyetle karşılarken, ilçede gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar hakkında doğrudan bilgi aldıklarından dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ