Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: Yaz dönemi projeleri planlandığı gibi yapıldı - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: Yaz dönemi projeleri planlandığı gibi yapıldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: Yaz dönemi projeleri planlandığı gibi yapıldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaz sezonunda ilçede gerçekleştirilen alt ve üst yapı projelerinin planlandığı gibi yapıldığını belirtti. Başkan Özdoğan, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

11.09.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaz dönemi için ilçede gerçekleştirilen alt ve üst yapı projelerinin planlandığı gibi yapıldığını belirterek, "amacımız vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaktır" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaz sezonunda ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Özdoğan, üst yapı ve altyapı projelerinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Özellikle Hasan Dağı bölgesindeki doğalgaz çalışmalarına dikkat çeken Başkan Özdoğan, bölgede eksik kalan yerlerdeki çalışmaların tamamlandığını ve ana hat bağlantısının sağlandığını ifade etti.

Başkan Özdoğan, "Doğalgaz çalışmalarımızı tamamladık, şimdi test aşamasına geçiyoruz. Testlerin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından abonelik işlemleri de başlayacak" dedi. Yaz çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Özdoğan, ilçede hem üst yapı hem de altyapı projelerinin planlandığı gibi ilerlediğini ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gayretle çalıştıklarını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: Yaz dönemi projeleri planlandığı gibi yapıldı - Son Dakika

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