Başkan Özdoğan, Erciyes\'te dağcılarla zirve heyecanını paylaştı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen Geleneksel Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı programına katılarak, tırmanış öncesinde sporcularla bir araya geldi.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 700 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda gerçekleştirilen organizasyona Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda dağcı ve doğasever katıldı. Kamp alanında sporcularla sohbet eden Başkan Bilal Özdoğan, organizasyonun yalnızca bir dağcılık faaliyeti olmadığını, aynı zamanda dayanışma, disiplin ve milli birlik ruhunu yaşatan önemli bir gelenek olduğunu ifade etti.

Başkan Özdoğan: "32 yıldır bu geleneği yaşatmanın gururunu duyuyoruz"

Konuşmasında organizasyonun önemine dikkat çeken Başkan Özdoğan, mevsim şartları nedeniyle tırmanışın buzul ve kar-buz rotasında gerçekleştirileceğini belirterek şunları söyledi:

"Mevsim şartları gereği tırmanışlarımız buzul ve kar-buz rotasında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl ilave ekiplerle tırmanış yapılacak. Dağcı arkadaşlarımızın gerekli tüm hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyoruz. Uzaktan ve yakından gelen tüm sporcularımıza ve misafirlerimize hoş geldiniz diyorum."

Hacılar Belediyesi olarak 32 yıldır sürdürülen bu köklü organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Özdoğan, sporun her branşına destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Biz her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk. Özellikle doğa sporlarına ayrı bir önem veriyoruz. Bundan sonra da sporcularımızı desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Zirveye giden yol disiplin ve takım ruhundan geçiyor"

Dağcılığın kurallara bağlılık gerektiren özel bir spor olduğuna dikkat çeken Başkan Özdoğan, sporculara güvenlik konusunda önemli hatırlatmalarda bulundu. Başkan Özdoğan, "Zirve disiplin ister. Zirveye giden yolda öncünün de artçının da talimatlarını dikkatle dinlemek gerekir. Sporcularımızın zirve öncesinde dinlenebilmesi için sessiz bir ortamın sağlanması da büyük önem taşıyor. En büyük temennimiz, tüm ekiplerimizin zirveyi başarıyla tamamlayıp sağ salim geri dönmesidir" ifadelerini kullandı.

Organizasyonun güvenli şekilde yürütülmesinde görev alan ekiplere de teşekkür eden Başkan Özdoğan, "Jandarmamıza, AFAD ekiplerimize, UMKE gönüllülerimize ve organizasyonda görev alan tüm ekiplerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Zirve yolunda en önemli unsurlar doğru ekipman, disiplin ve takım ruhudur" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kamp alanında sporculara ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, kamp ateşi etrafında birlik ve beraberlik içinde keyifli anlar yaşandı.

35 sporcu Erciyes Zirvesi'ne ulaştı

12 Temmuz Pazar günü saat 03.00'te Sütdonduran Yaylası'ndan başlayan zirve tırmanışına 37 sporcu katıldı. Yaklaşık 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Zirvesi'ne ulaşan 35 sporcu, zirvede İstiklal Marşı'nı okuyarak zirve defterini imzaladı ve Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı, doğa sporlarına gönül veren yüzlerce sporcuyu Hacılar'da buluştururken, Erciyes'in eşsiz doğasında spor, dayanışma ve milli birlik ruhunu bir kez daha zirveye taşıdı. - KAYSERİ