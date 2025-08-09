Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan\'dan Vatandaşlarla Buluşma

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçede sürdürdüğü saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Özdoğan; ev ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretleri ile hemşehrileriyle bir araya gelerek, talep ve önerileri yerinde dinliyor.

Başkan Özdoğan; ziyaretlerin gönül belediyeciliğinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; "Hacılar'da hemşehrilerimizle her zaman yan yanayız. Ev ziyaretlerimizde hanelerimize misafir oluyor, esnafımızı iş yerlerinde ziyaret ederek desteklerimizi iletiyoruz. İlçemize yeni kazandırılan işletmelerin sahiplerine hayırlı olsun dileklerimizi sunuyor, bereketli kazançlar temenni ediyoruz. Hacılar'ın her sokağı, her hanesi ve her işletmesi bizim için kıymetlidir."

Ziyaretler kapsamında ilçede faaliyet göstermeye başlayan kadın girişimci Hayriye Yüzüak'ı da tebrik eden Başkan Özdoğan; "Kadın girişimcilerimizin cesaretini ve üretkenliğini çok önemsiyoruz. İlçemizde ekonomiye, istihdama ve sosyal hayata katkı sunan her girişimi destekliyoruz" dedi. Başkan Özdoğan, Hacılar'ın gelişimi için sahada olmayı, vatandaşın talebini yerinde dinlemeyi ilke edindiklerini belirterek, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Biz, Hacılar'ı hemşehrilerimizle omuz omuza geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ