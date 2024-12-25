Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Esnafla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Esnafla Bir Araya Geldi

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Esnafla Bir Araya Geldi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi. Sanayi sitesinin ekonomik ve sosyal hayattaki önemi vurgulandı.

25.12.2024 10:28  Güncelleme: 10:29
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek sanayi esnafıyla bir araya geldi. Başkan Özdoğan, esnafların taleplerini ve önerilerini dinlerken, sanayi sitesinin ilçenin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemine dikkat çekti.

Başkan Özdoğan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, sanayi esnafının ilçenin kalkınmasındaki rolüne vurgu yaparak, "Sanayi sitesi, Hacılar'ın ekonomik hareketliliğinin kalbi konumunda. Esnafımızın üretimi ve hizmetiyle ilçemize kattığı değer büyük. Onların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemek, bizim için oldukça önemli. Hep birlikte çalışarak Hacılar'ı daha güçlü bir geleceğe taşıyoruz" dedi.

Sanayi Sitesi esnafıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak esnafa sağladıkları desteklerden bahsetti. Belediye hizmetlerinin esnafın günlük faaliyetlerini kolaylaştırmak ve işlerini geliştirmek amacıyla tasarlandığını ifade ederek, "İlçemizdeki altyapı ve ulaşım projeleri, ticari faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülmesi için önemli bir temel oluşturuyor. Sanayi esnafımızın da bu çalışmalardan en iyi şekilde faydalanmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Esnaftan Başkan Özdoğan'a Teşekkür

Ziyaret sırasında esnaf, Başkan Özdoğan'a ilgisi ve desteği için teşekkürlerini iletti. Başkan Özdoğan, esnafın memnuniyetinin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Birlikte omuz omuza çalışmaya, esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hacılar için ortak hedefimiz, daha iyi bir yaşam ve daha güçlü bir ekonomi" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar genelinde ziyaretlerini ve esnafla olan diyaloğunu sürdüreceğini ifade ederek, vatandaşların taleplerine her zaman açık olduklarını vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Esnafla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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