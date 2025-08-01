Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan: Gençlerimizin Teknolojiye Yönelimi Bizim İçin Öncelik

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, teknolojiye yön veren gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Ülkemizi bilgi, donanım ve özgüvenle temsil eden gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Kayseri'de düzenlenen ve Hacılar Belediyesi'nin destek verdiği 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması vesilesiyle, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve beraberindeki idareciler, Başkan Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Esen ve beraberindeki heyet temsilcileri, Hacılar Belediyesi'nin gençlerin bilimsel ve teknolojik projelere yönelmesini teşvik eden destekleri için Başkan Özdoğan ve belediye personeline teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğin teknolojisini inşa eden gençlerimiz; bilgileriyle, donanımlarıyla ve azimleriyle ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil ediyorlar. Yerli ve milli teknolojilere katkı sunan bu gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların bilim ve teknoloji yolculuklarına destek vermek bizim için bir görevdir."

Başkan Özdoğan, gençlerin düzenlenen etkinlikler ile teknolojiye olan ilgisinin arttığını belirterek, "Milli Eğitim camiamızla birlikte yürüttüğümüz bu iş birliği sayesinde, ilçemizde ve şehrimizde bilimsel farkındalık her geçen gün daha da yükseliyor. Bu sürece katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret, günün anısına binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - KAYSERİ